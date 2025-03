Nuovo servizio di trasporto pubblico, Sais pronta a partire: “Più innovazione”

Gela. Parte ufficialmente il nuovo servizio di trasporto pubblico affidato alla società Sais, che garantirà la mobilità per i prossimi 24 mesi in attesa della pubblicazione del bando europeo.

Questa mattina, i vertici di Sais hanno illustrato il nuovo servizio al Sindaco Terenziano Di Stefano e all’Assessore alla Mobilità Simone Morgana, evidenziando le novità introdotte per migliorare la rete di trasporto e offrire un’esperienza più efficiente e innovativa ai cittadini.

L’accordo prevede l’introduzione di nuovi autobus, con l’avvio immediato di linee operative sin da subito.

Città già servite da Sais: Enna, Milazzo, Scicli, Siracusa, Modica, Augusta e Gela.

Oltre alla qualità del trasporto, la novità principale riguarda l’implementazione di sistemi digitali avanzati per facilitare l’accesso alle informazioni di mobilità. Gli utenti potranno monitorare in tempo reale:

Posizione dei bus

Orari di arrivo e partenza

Tutto sarà accessibile tramite app dedicata e QR code , offrendo un servizio efficiente e smart.

Tariffe e modalità di pagamento

𝐏𝐫𝐞𝐳𝐳𝐢 𝐝𝐞𝐢 𝐛𝐢𝐠𝐥𝐢𝐞𝐭𝐭𝐢:

1,20 € corsa singola

1,50 € valido 90 minuti

4,00 € biglietto giornaliero

40,00 € abbonamento mensile

35,00 € abbonamento mensile Under 20 e studenti

𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥𝐢𝐭à 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨:

I biglietti possono essere acquistati direttamente:

Tramite app da smartphone

A bordo del bus

Prossimamente presso la rete di vendita nei distributori locali (bar, tabacchi).