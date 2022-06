Nuovo servizio rifiuti, Fp-Cgil: “Su bando serve incontro urgente con Impianti Srr”

Gela. Su Timpazzo si sono riaccesi i riflettori regionali, con il governo Musumeci che preme per conferimenti ulteriori fino a 950 tonnellate al giorno. “Impianti Srr”, la società che gestisce il sito, deve contemporaneamente seguire l’evoluzione del nuovo servizio rifiuti, che ha ottenuto in house. La Fp-Cgil, attraverso il coordinatore Paolo Anzaldi, ha chiesto un incontro urgente ai vertici della società. Vanno valuti tutti gli aspetti del bando per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori, che nei Comuni nei quali il servizio è già partito sono stati assorbiti, in questa fase attraverso agenzia interinale. Per il sindacato, “le integrazioni e le modifiche da noi inviate e discusse durante l’incontro dell’11 maggio non sono state recepite”. I sindacati, fin dall’inizio, hanno chiesto contratti a tempo indeterminato, senza passare da forme interinali.