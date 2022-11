Nuovo servizio rifiuti in house, via libera alla pubblicazione dei bandi per le assunzioni

Gela. La trattativa è stata lunga e ha coinvolto direttamente i vertici di Impianti Srr, la società in house che gestisce il servizio rifiuti nei Comuni dell’ambito, i sindacati e la stessa amministrazione comunale. Nelle scorse ore, dopo l’intesa finale raggiunta nelle ultime settimane, i funzionari di Impianti Srr hanno provveduto a chiudere tutto l’iter dei bandi per le assunzioni nel nuovo servizio rifiuti. Saranno pubblicati proprio in queste ore, sul sito istituzionale della società in house. Il primo step riguarda esclusivamente le assunzioni per il servizio di raccolta rifiuti. Per tutti i Comuni dell’ambito, sono più di duecento i lavoratori da impiegare, con assunzioni a tempo indeterminato. Non sono ricompresi quelli destinati a Piazza Armerina, visto che l’amministrazione comunale ennese ha fatto sapere di voler lasciare la Srr4. Chiaramente, nel computo ci sono i posti da affidare per il servizio in città. Per Gela, la pianta organica di Impianti Srr indica 134 lavoratori, che saranno scelti con procedura ad evidenza pubblica, sulla base delle domande e dei curriculum che saranno presentati, esclusivamente on line. Tutte le modalità saranno precisate nel testo dei bandi. L’obiettivo del management della società in house, amministrata dall’ingegnere Giovanna Picone, era di concludere prima possibile le procedure per le assunzioni. Impianti Srr ha già avviato il servizio in tutti gli altri Comuni della Srr4 (attraverso rapporti di lavoro solo temporanei) e attende che si possa procedere alla firma del contratto attuativo anche con l’amministrazione comunale del sindaco Lucio Greco. Le difficoltà di approvazione degli strumenti finanziari dell’ente stanno però rallentando il percorso. Il nuovo servizio in house in città dovrebbe partire entro il prossimo febbraio.