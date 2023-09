Nuovo servizio rifiuti, sempre più vicino l’avvio: in municipio valutazioni su eventuali migliorie

Gela. L’amministrazione comunale è in attesa che prenda il via il nuovo servizio rifiuti. Impianti Srr, l’azienda in house che ha ottenuto l’affidamento, va avanti nelle attività preliminari, così da assicurare l’avvio ad inizio ottobre. Il cronoprogramma è in linea con le previsioni fatte e l’amministrazione è certa che i risultati ottenuti a Macchitella e nella zona di Settefarine potranno essere replicati su scala ampia in tutte le zone della città. In giornata, l’assessore al ramo Ivan Liardi avrà una riunione con i tecnici comunali. “Vorremmo valutare qualche modifica secondo noi migliorativa, da sottoporre poi ad Impianti. Ad esempio, penso che la raccolta per i food debba avere un calendario magari quanto più conforme a quello della raccolta ordinaria, così da evitare di avere la presenza di rifiuti e sacchi in più fasce temporali. Inoltre, per le attività commerciali e food che non hanno spazi interni per gestire i rifiuti vorremmo suggerire la realizzazione di box esterni ma che siano decorosi. Vogliamo verificare prima della partenza vera e propria del servizio”. L’analisi verrà condotta anzitutto con gli uffici interni ma sarà poi necessario sottoporre le possibili variazioni ad Impianti Srr che materialmente dovrà individuarne l’eventuale fattività. Il nuovo servizio rifiuti si preannuncia come un cambiamento drastico dopo quasi un decennio di attività condotte dalla campana Tekra e che hanno generato non poche difficoltà gestionali e pratiche.