Nuovo servizio rifiuti, sindacati convocati dalla “Impianti”: parte confronto

Gela. Una convocazione dalla prefettura non è arrivata. Invece, i sindacati che seguono il servizio rifiuti sono stati convocati dall’amministratore della “Impianti Srr”, l’ingegnere Giovanna Picone. Da diverso tempo, attendono riscontri sul passaggio del servizio, che verrà portato avanti, in house, proprio dalla “Impianti”. La prossima settimana, l’amministratore si confronterà con i rappresentanti dei lavoratori, per verificare tutte le tappe necessarie al transito degli operai tra le fila della società in house, controllata dalla Srr. Nella comunicazione inoltrata alle sigle del settore di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Usb e Filas, e alla stessa Srr, si fa riferimento “ai lavoratori che hanno diritto” al passaggio e si dovranno valutare tempi e numeri. Un vero e proprio “tavolo di concertazione”, così viene definito.