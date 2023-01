Nuovo servizio rifiuti, sindacati scrivono a Greco e ad Impianti: “Garanzie per i lavoratori”

Gela. Saranno settimane probabilmente decisive nel percorso che dovrebbe condurre al passaggio da Tekra alla società in house Impianti Srr, che gestisce il servizio rifiuti ormai in tutti i Comuni dell’ambito. La proroga attuale concessa all’azienda campana scade a fine mese ma pare che per il via definitivo al servizio in house servirà qualche settimana in più. Si ipotizza una partenza in città non prima di marzo. I lavoratori e le organizzazioni sindacali intendono anzitutto avere riscontri precisi e così una missiva è stata sottoscritta dai responsabili territoriali di Usb (con il segretario Luca Faraci), Fit-Cisl (con il segretario generale Mario Stagno) e Filas (con il segretario Carmelo Giallombardo). Vorrebbero indicazioni dettagliate sul destino immediato dei lavoratori (che in città sono più di cento). La missiva è volta alla convocazione di una riunione urgente. Hanno scritto al sindaco, al presidente del consiglio comunale e al neo assessore al ramo Ivan Liardi, oltre che ad Srr4 e Impianti Srr. Con il servizio in house, gli operai potranno entrare tra i ranghi di Impianti Srr attraverso una procedura di selezione. Anche sui tempi di questo iter le sigle sindacali intendono avviare un confronto e ribadiscono che non accetteranno soluzioni, anche solo temporanee, che passino da agenzie di lavoro interinale.