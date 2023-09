Nuovo servizio rifiuti, ex operai Tekra: “Esclusi da assunzioni”

Gela. In questi giorni, sono in corso le formalizzazioni delle assunzioni di Impianti Srr, società in house che si appresta ad avviare in città il nuovo servizio rifiuti. Il management ha praticamente concluso tutte le attività preliminari. Si parte con 112 operai, tutti nell’organico di Tekra che si apprestano a cambiare datore di lavoro. A questi se ne aggiungeranno, provvisoriamente, altri 22, tramite società interinale. Bisognerà invece espletare le procedure di concorso per la collocazione a tempo indeterminato. In questo periodo, sono tornati a farsi sentire gli operai che lavorarono per Tekra negli scorsi anni. Ritengono di essere collocati in un bacino che dovrebbe avere precedenza anche per nuove assunzioni. Questa mattina, alcuni di loro si sono recati in municipio e hanno avuto un breve incontro con il sindaco Lucio Greco. L’avvocato ha però spiegato che nell’iter delle assunzioni non c’è alcun riferimento ad un possibile bacino. Impianti Srr sta provvedendo alle assunzioni attraverso il criterio della clausola sociale, assorbendo gli operai Tekra che ne hanno i requisiti. Di fatto, gli operai che in passato hanno lavorato per l’azienda campana non sembrano avere vie preferenziali. Gli stessi ex lavoratori hanno riferito al sindaco di aver partecipato alla procedura di concorso, poi congelata per l’applicazione della clausola sociale. Ad oggi, non hanno mai ricevuto alcuna chiamata per possibili assunzioni. Si sono riferiti inoltre alle assunzioni recenti fatte per le attività di pulizia straordinaria sempre attraverso agenzie interinali: mai presi in considerazione anche su questo versante. Sono certi che l’esperienza maturata in Tekra debba essere un requisito per una possibile assunzione da parte di Impianti.