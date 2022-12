Nuovo servizio rifiuti, incontro per arrivare al contratto attuativo: predisposti atti

Gela. E’ servito a predisporre atti propedeutici per arrivare alla firma del contratto attuativo per il nuovo servizio rifiuti. Oggi, infatti, si è tenuto un incontro tra i vertici di Impianti Srr, la società in house che gestisce le attività nei Comuni dell’ambito (amministrata dall’ingegnere Giovanna Picone), e il sindaco Lucio Greco, che già prima dell’azzeramento aveva la delega al settore ambiente e quindi ai rifiuti. Non sembra esserci una data precisa per la stipula del contratto, che è preliminare a qualsiasi tipo di sviluppo ulteriore. Sulla base di quanto già annunciato, in città il servizio in house dovrebbe prendere il via non prima del prossimo febbraio. La stasi sugli atti finanziari del Comune ha bloccato ogni tipo di iniziativa, compresa quella per la stipula del contratto. La struttura di Impianti Srr dovrà fare fronte ad una gestione molto complessa in città, sia in termini di personale che di dotazione necessaria. Sono in corso le procedure per l’acquisizione di nuovi mezzi. Prima di tutto serve il contratto attuativo, sottoscritto invece negli altri Comuni della Srr (ad eccezione di Piazza Armerina che pare destinata ad aggregarsi all’ambito ennese).