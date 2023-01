Nuovo singolo per la cantautrice gelese Anna Giuliano, in città il video “Passione&Tormento”

Gela. Si intitola “Passione&Tormento” il nuovo singolo della cantautrice gelese Anna Giuliano. Il brano è già disponibile da oggi. E’ stato realizzato in collaborazione con il rapper Poema. “Il testo richiama un amore finito, per colpa di lui che poi con il tempo si rende conto degli sbagli che ha commesso nei confronti di lei. E’ un rapporto che ha lasciato ad entrambi tracce indelebili. Nel testo scrivo infatti che “resta fermo indelebile al cuore” come tanti romanzi d’amore della storia. Ho voluto far capire che il vero amore resterà dentro al cuore per tutta la vita anche se fisicamente non si sta vicini”, dice Giuliano.

https://www.youtube.com/watch?v=3rb7L5aFuj8