Nuovo sito produttivo nell’area Nord2, atti alla Regione per la valutazione di incidenza

Gela. L’area Nord 2 dell’ex Asi, negli ultimi anni, è stata oggetto di tante valutazioni, sfociate pure in ricorsi giudiziari. Pur essendo stata infrastrutturata e poi ricompresa nei confini della Zes, manca però di interventi di risanamento ambientale, dettati dal piano di gestione. Ricade nel contesto di Rete natura 2000 e più volte il riferimento della Riserva Biviere, Emilio Giudice, ha spiegato che sono esclusi nuovi insediamenti o interventi su quelli esistenti se prima non si concretizzerà un progetto di risanamento ambientale. Qualche tentativo, in passato, è stato abbozzato ma dalla Regione non è stato dato alcun seguito. Uno dei progetti che si inseriscono nell’area Nord 2 è quello dell’azienda locale Icaro ecology, che opera nel settore delle bonifiche. Si tratta della realizzazione di un proprio sito produttivo, per le attività di bonifica dei terreni. I vertici aziendali, più volte, si sono rivolti agli uffici comunali per gli ultimi assensi necessari ed hanno intrapreso azioni giudiziarie, ritenendosi danneggiati da uno stop prolungato.