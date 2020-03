Nuovo stadio, si tenta intesa con società Coni: su Orto Pasqualello giunta apre a concorso architettura

Gela. L’ormai inflazionato termine di centoventi giorni per la presentazione di ulteriori progetti da far coprire finanziariamente con i soldi del Patto per il Sud (quelli che lo scorso anno erano stati tagliati dalla Regione) finisce nel cassetto. Non c’è mai stato un vero accordo ufficiale che impegnasse l’amministrazione comunale e la Regione. La giunta del sindaco Lucio Greco ritiene che i trentatré milioni di euro definanziati da Palermo gli spettino di diritto e anche per questa ragione sta vagliando, con molta più attenzione, due grossi progetti, almeno in termini di importi necessari. Per il nuovo stadio a Marchitello si sta valutando la collaborazione con la società “Sport e Salute”, che fa diretto riferimento al Coni. Solo in questo modo sembra ipotizzabile arrivare al progetto esecutivo. Altre soluzioni, come quelle che in passato erano state abbozzate a Palazzo di Città, necessiterebbero di somme vicine ai 930 mila euro. Importi che il Comune, soprattutto in questa fase, non può permettersi. Così, la giunta ha deliberato, anche su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Ivan Liardi, di portare avanti le interlocuzioni con la società del Coni, di modo da arrivare alla progettazione esecutiva, che aprirebbe al finanziamento tramite il Patto per il Sud.