Nuovo stop per Pef e Tari, opposizione non si ripresenta in aula: cade numero legale

Gela. Per Pef e Tari nuova brusca frenata. Anche questa sera, i numeri non c’erano e l’opposizione non pare affatto intenzionata a garantire la presenza, se non strettamente necessaria. Il dibattito è stato avviato e in aula consiliare c’erano sia i revisori che il dirigente Fabio Filippino. Il consigliere di “Liberamente” Pierpaolo Grisanti, presidente della commissione bilancio, ha posto una serie di quesiti, legati proprio alle cifre del piano economico finanziario e al contenuto del parere rilasciato dai revisori. Per Grisanti, c’è una netta distonia tra il riferimento che il Pef sui rifiuti fa a costi maggiori per il nuovo servizio in house e una determina della Srr, che invece non pone variazioni sostanziali sulle spese da sostenere. Il dirigente Filippino e i revisori hanno dato spiegazioni e lo stesso vicesindaco Terenziano Di Stefano ha confermato che con le novità previste nel servizio in house, i costi varieranno rispetto a quelli attuali. L’assessore ha inoltre indicato le linee principali della nuova procedura di Arera sul Pef, che sostanzialmente prevede solo una presa d’atto del civico consesso. Tutte spiegazioni richieste da Grisanti per formalizzare il parere della commissione. Il consigliere ha chiesto un’interruzione per consultare gli altri membri. Alla ripresa, i componenti di opposizione della commissione non si sono presentati in aula.