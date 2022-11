Nuovo successo per la Maratonina del Golfo, in città arrivati più di trecento atleti

Gela. Più di trecento atleti, questa mattina in città, per l’ottava edizione della Maratonina del Golfo, gara nazionale sulla distanza della mezza maratona e valida come prova del Grand Prix provinciale di corsa Caltanissetta. La Maratonina è valida anche come 7^ prova grand prix regionale e 3^ Trofeo Aisa-10.500 metri. Anche questa volta sono stati premiati gli sforzi organizzativi dell’Atletica Gela. Podio maschile racchiuso in poco più di 30″ con Mohamed Idrissi che taglia per primo il traguardo in 1h16’06”, dietro di lui Pietro Paladino (1h16’36”) e Daniele Sammatrice (1h16’37”).