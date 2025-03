Nuovo trasporto pubblico, Biundo: “Bene la scelta ma si dia attenzione ai cittadini”

Gela. Ieri sera, anche l’opposizione ha detto sì al provvedimento che permette di portare avanti l’iter del nuovo servizio di trasporto pubblico. Il capogruppo FI Antonino Biundo, presente al momento del voto, chiede comunque precisi interventi a partire dall’affidamento provvisorio a Sais, già definito. “In questi giorni siamo venuti a conoscenza che il servizio pubblico per il trasporto dei cittadini è stato affidato, dopo tanti anni di gestione Ast, alla società Sais. Sicuramente, è un’ottima operazione da parte dell’amministrazione ma adesso si faccia attenzione anche alle piccole cose. Innanzitutto – dice Biundo – si stili un programma con orari che possano collegare i cittadini a tutti i punti del perimetro urbano, con fasce congrue, cosa che prima non avveniva e soprattutto si dia dignità ai più fragili, alle donne in gravidanza, agli anziani. Sia prevista una manutenzione dei posti d’attesa delle varie fermate, con cabine chiuse con almeno quattro posti a sedere, perché ancora oggi vedere anziani che aspettano in piedi, sotto la pioggia e al freddo, non è accettabile”.