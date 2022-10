Nursind, Provinzano confermato alla guida del sindacato: eletto il direttivo

“Siamo grati ed emozionati per la fiducia che il direttivo territoriale ci ha accordato – dicono Provinzano e Curto – siamo e saremo sempre pronti ad affrontare le problematiche che i nostri iscritti e simpatizzanti ci sottopongono e ci sottoporranno”. Durante il dibattito i presenti hanno ripercorso gli ultimi anni di attività sindacale e le tante difficoltà durante la pandemia. L’elezione del Direttivo territoriale è stata anche l’occasione per tirare le somme dell’ultimo mandato. Il Nursind di Caltanissetta rispetto a quattro anni fa, ha una solida base di associati e ha registrato una crescita importante alla recente tornata elettorale Rsu eleggendo sette rappresentanti sindacali. “Siamo il primo sindacato in termini di adesioni – spiega Provinzano – attestandoci al 25 per cento in termini di rappresentatività all’Asp di Caltanissetta, un risultato ancora più ampio rispetto agli anni passati”. Il Nursind, in vista della firma sul contratto nazionale che si accinge a firmare, ha ribadito che “come sindacato rivendicheremo sempre il mandato che infermieri e personale sanitario di questo territorio, mandato che hanno deciso di affidarci.