Nutriscore, Patuanelli “La Francia potrebbe fare un passo indietro”

CREMONA (ITALPRESS) – “Ci stiamo battendo con un pericolo enorme per tutta la nostra produzione agroalimentare che è il nutri-score, nell’interlocuzione avuta ieri tra il presidente Draghi e il presidente Macron, il tema è stato affrontato e approfondiremo nei prossimi giorni questo elemento, ma sembra abbastanza evidente che anche la Francia stia retrocedendo da quell’idea malsana di dare un colore al cibo e di etichettarlo per buono o cattivo senza un metodo scientifico reale. Ne parlavo poco fa al telefono con il presidente Draghi. Credo che questo sia veramente importante, forse oggi non apprezziamo ancora al 100% l’importanza di scongiurare il rischio che il nutri-score diventi un sistema di etichettatura perchè è un sistema che non informa ma condiziona”. Lo ha detto il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli all’inaugurazione delle Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona.(ITALPRESS).