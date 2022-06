Occupazione suolo pubblico, Di Stefano e Giordano: “Nessun gioco delle tre carte”

“Nessun amministratore ha mai fatto il gioco delle tre carte – dicono – e dalle associazioni di categoria non ci saremmo mai aspettati un simile linguaggio. Da parte nostra c’è sempre stata massima collaborazione e totale disponibilità, le porte sono sempre state aperte ed infatti le associazioni di categoria che oggi ci accusano sono le stesse che si sono sedute al nostro tavolo e hanno seguito passo dopo passo l’iter che ha portato alla riduzione del 50 per cento, approvando questa misura e dichiarandosi d’accordo, salvo poi criticarla. Abbiamo organizzato tante riunioni sul tema, nel corso delle quali abbiamo fatto notare che c’erano dei correttivi da fare. Tutto è stato spiegato in maniera chiara, per cui queste esternazioni davvero lasciano basiti. Non solo, le associazioni forse dimenticano quanto impegno questa amministrazione abbia profuso nel biennio 2020-2021 a sostegno del settore del commercio. Nonostante le enormi difficoltà di cassa, abbiamo abbattuto la Tari, congelato la Tosap e messo in campo più di un milione di euro di risorse nostre, perché nessuno ci ha aiutato da Roma e da Palermo. Per questo, leggere simili parole davvero ci lascia l’amaro in bocca e ci porta a chiederci con chi abbiamo interloquito per tutto questo tempo”.