Code e proteste per prenotare esami all’Asp, la Cisl: “Cosi si favoriscono i privati”

Gela. Da diverse settimane si registrano grossi disagi per gli utenti che si rivolgono al servizio di prenotazioni esami all’ospedale Vittorio Emanuele ad ai poliambulatori. La segreteria di Presidio della Cisl ha chiesto interventi ai vertici del distretto di Caltanissetta.

Code e tempi più lunghi per gli utenti che devono prenotare visite mediche, sia al CUP sito l’interno del Vittorio Emanuele, che al distaccamento di via Butera, a cui si sommano i già purtroppo noti disagi per le lunghe attese, di mesi e in alcuni casi anche di anni per effettuare gli esami necessari nelle strutture dell’ ASP 2 di Caltanissetta.

Il personale infermieristico è ridotto, sia per le prenotazioni che per la riscossione del ticket, che funge anche da punto prelievi.

A fronte delle centinaia di prestazioni erogate quotidianamente, il numero degli operatori dedicati al CUP gelese, già ridotto nei ranghi, è destinato ad assottigliarsi ulteriormente nei prossimi mesi per alcuni pensionamenti.