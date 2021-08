Odissea al “Vittorio Emanuele”, manca la sacca di sangue per una paziente talassemica

Gela. La direzione generale dell’Asp, quella sanitaria dell’ospedale “Vittorio Emanuele” e la politica locale, rimandati, se non addirittura bocciati, senza grandi dubbi. All’ospedale “Vittorio Emanuele” anche avere una sacca di sangue per le trasfusioni sta diventando un’impresa. La denuncia arriva dall’associazione “Late” e dal comitato “Gelensis populus”. Una settimana fa, all’indomani della giornata ferragostana, una paziente, giunta da un Comune limitrofo, ha dovuto effettuare un tampone a Brucazzi, prima di poter accedere al nosocomio di Caposoprano, come disposto da un provvedimento del direttore sanitario Luciano Fiorella, che secondo le associazioni aggrava ancora di più la situazione di pazienti che fino a qualche tempo fa potevano invece effettuare il tampone direttamente in ospedale. Conclusa la trafila del tampone, giunta nella struttura ospedaliera, si è vista rispedire indietro, per assenza della sacca di sangue.