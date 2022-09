Ok lavori “Argo-Cassiopea”, Greco: “Rispettato gli impegni, abbiamo fatto la nostra parte”

Gela. “Abbiamo dimostrato di essere all’altezza dei gravi problemi che ci attendono e che stiamo affrontando. Il provvedimento autorizzativo per “Argo-Cassiopea” è stato licenziato in tempi record”. Il sindaco Lucio Greco commenta così il rilascio del provvedimento unico, che consente l’avvio dei lavori dell’investimento sul gas di Enimed, il progetto più ambizioso dell’intero protocollo d’intesa del 2014. “Ho rispettato gli impegni presi”, aggiunge il sindaco. Greco aveva già seguito la prima fase, con il rilascio dell’iniziale autorizzazione per i lavori preliminari. Insieme all’assessore allo sviluppo economico Terenziano Di Stefano e al dirigente Emanuele Tuccio, ha monitorato le fasi salienti di un iter molto complesso legato ad un progetto, oggi nevralgico per le forniture nazionali di gas. “Di fronte ad un problema di rilevanza nazionale, il nostro Comune ha saputo fare la propria parte. Voglio ringraziare tutto lo staff, dirigenti, funzionari e dipendenti comunali – aggiunge il sindaco – che, in un momento di grave crisi energetica, ha risposto con grande impegno e professionalità”.