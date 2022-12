Ok nuova tangenziale, Greco: “C’è attenzione dalla Regione e dal governo”

Gela. Per il sindaco Lucio Greco l’approvazione definitiva dei fondi della nuova tangenziale è un passo importante per una nuova infrastrutturazione. “Accolgo con viva soddisfazione la notizia del via libera alle risorse, quasi 400 milioni, destinate alla nuova tangenziale di Gela. Quest’arteria va sicuramente inserita tra quelle che, come amministrazione, abbiamo sempre ritenuto strategica e il cui iter è stato monitorato con attenzione e costanza. In questo modo, sarà finalmente possibile collegare due strade fondamentali quali la 117 bis Gela-Catania e la 626 Gela-Caltanissetta, aprendo due varchi essenziali verso i due capoluoghi ed il resto della Sicilia. Ora che finalmente ci sono tutte le autorizzazioni e tutti i pareri, attendiamo fiduciosi il momento in cui verrà indetta la gara”, dice il sindaco.