Oli di cottura rigenerati per la green refinery, c’è l’autorizzazione unica ad Ecorigen

La trasformazione degli Uco in Ruco, nel processo di rigenerazione, assicurerà supporto energetico ad un impianto centrale nel ciclo green di raffineria, il Pot-Btu. Le attività predisposte nel progetto si svilupperanno in aree, interne al sito di raffineria, l’isola 13 e l’isola 9 (dove si prevede un punto per l’arrivo di Uco via terra). L’olio esausto di cottura giungerà non solo via terra ma anche tramite nave. Il sistema è destinato alla lavorazione di non meno di 400mila tonnellate all’anno di Uco (Used cooking oil). A fine febbraio, il dipartimento regionale acqua e rifiuti ha autorizzato variazioni all’Aia, già rilasciata ad Ecorigen. Nel settembre dello scorso anno, sempre il dipartimento regionale acqua e rifiuti si era espresso favorevolmente sulla compatibilità ambientale, con il rilascio del nulla osta. Anche la commissione tecnica specialistica e gli altri enti preposti avevano concluso in questo senso. Si è chiusa l’intera fase della conferenza di servizi, con l’ok all’autorizzazione unica regionale (firmata dall’assessore Toto Cordaro), che dovrebbe permettere all’azienda di procedere, a pieno regime, ai lavori di realizzazione dell’impianto. Ecorigen, da anni opera nel sito di contrada Piana del Signore, fornendo utilities alla raffineria Eni. Gli oli di cottura rigenerati saranno uno dei target per alimentare la produzione verde di Eni.