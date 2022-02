Oli di cottura rigenerati per la green refinery, ok modifica Aia dell’impianto Ecorigen

La trasformazione degli Uco in Ruco, nel processo di rigenerazione, assicurerà l’alimentazione di un impianto centrale nel ciclo green di raffineria, il Pot-Btu. Le attività predisposte nel progetto si svilupperanno in aree, interne al sito di raffineria, l’isola 13 e l’isola 9 (dove si prevede un punto per l’arrivo di Uco via terra). L’olio esausto di cottura giungerà non solo via terra ma anche tramite nave. Il sistema è destinato alla lavorazione di non meno di 400mila tonnellate all’anno di Uco (Used cooking oil). L’azienda Ecorigen da anni opera nel sito Eni, inizialmente con attività di rigenerazione dei catalizzatori esausti. La produzione giornaliera con il nuovo impianto, invece, non supererà la soglia delle 75 tonnellate. Gli oli di cottura esausti rigenerati verranno poi ceduti per alimentare “la produzione di biocarburanti, energia elettrica in cogenerazione e oleochimica”. Nelle quindici pagine del decreto, rilasciato dal dipartimento regionale, sono riportate inoltre le prescrizioni che dovranno essere osservate. Una precedente autorizzazione integrata ambientale era stata rilasciata ad Ecorigen nel 2016.