Oltre 150 ciclisti alla pedalata per ricordare Angelo Infurna

Gela. Sono stati più di 150 i ciclisti che stamattina si sono radunati in piazza San Francesco per partecipare alla pedalata organizzata dall’ dall’Asd «I Fuori Sella» Mountain Bike Gela per ricordare il caro amico Angelo Infurna deceduto lo scorso Gennaio in seguito ad un incidente stradale presso la rotatoria di Settefarine.