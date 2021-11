Oltre 400 iscritti alla settima edizione della Maratonina

In programma anche il trofeo Aisa che si percorrerà in 10 km e 500 metri. Sono circa 400 gli iscritti, come conferma il responsabile della maratonina gelese Luigi Morselli. Per poter partecipare non occorre per forza essere agonisti. Tante le donne già iscritte. Chiunque ami la corsa, che sia runner che semplice appassionato, può ancora iscriversi. Necessario visita medica e green pass.