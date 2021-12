Oltre cinque milioni di euro per riqualificare Montelungo, Ministero finanzia il progetto

Gela. L’iter è stato lungo, ma gli uffici comunali hanno sempre ribadito che c’erano tutte le condizioni per ammettere a finanziamento, per oltre cinque milioni di euro, la riqualificazione del parco di Montelungo. Così, è stato. Nelle scorse ore, il Ministero dell’interno ha reso nota la graduatoria dei progetti ammessi, attraverso il programma di finanziamento “rigenerazione urbana”. C’è anche quello voluto dall’amministrazione comunale e sostenuto soprattutto dall’assessore Terenziano Di Stefano. Oltre cinque milioni di euro, per una rigenerazione complessiva dell’area di Montelungo, almeno per quanto riguarda quella che è nella disponibilità comunale. Lo stesso progetto, lo scorso anno, aveva ricevuto un no dalla Regione. Di Stefano, il dirigente Emanuele Tuccio, il rup Luigi Buttiglieri e i progettisti, hanno ripreso in mano le carte e individuato il bando ministeriale, che in totale, per tutta Italia, ha stanziato oltre tre miliardi di euro. In Sicilia, sono stati destinati fondi per 420 milioni di euro. L’ufficialità è arrivata questa mattina e anche il sottosegretario grillino Giancarlo Cancelleri ha dato comunicazione in tal senso, pur senza scendere nel particolare. Dall’analisi della graduatoria, nel dettaglio, risulta appunto che tra i progetti collocati in posizione utile, c’è anche quello inoltrato da Palazzo di Città. “Per noi, è un risultato molto importante e ci dà la possibilità di proseguire in un percorso di rigenerazione, che stiamo già portando avanti con gli altri programmi di finanziamento come “Agenda Urbana” e “Qualità dell’abitare”, dice Di Stefano.