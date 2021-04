Oltre un milione di euro alla Rsa “Caposoprano”, Asp stanzia fondi per le prestazioni

Gela. Lo scorso anno, venne rinnovata la convenzione tra l’Asp e la Rsa Caposoprano, struttura sanitaria privata di proprietà della società Sst srl. Il rapporto contrattuale proseguirà fino all’aprile 2023 e il management Asp, con la firma del direttore generale Alessandro Caltagirone, ha appena autorizzato lo stanziamento della somma complessiva a copertura di tutte le prestazioni sanitarie per l’anno in corso. Il totale è superiore al milione di euro, esattamente 1.550.666,00 euro. Somme che serviranno alla copertura delle attività fino al prossimo dicembre. Il rapporto tra la struttura privata e l’Asp, finito anche al centro di un’indagine penale, venne attivato per la prima volta nel 2016. Di recente, la proprietà della Sst aveva proposto due proprie strutture, da convertire a Covid hotel. Dopo gli accertamenti tecnici condotti, però, Asp ha deliberato di non dare seguito. Le strutture sono risultate non idonee ad ospitare positivi al Covid, da collocare in isolamento. C’erano state subito forti polemiche, sollevate da chi vive o ha un’attività nell’immobile che avrebbe dovuto ospitare uno dei Covid hotel, proposto dalla Sst. Anche l’amministrazione comunale si è mostrata subito scettica.