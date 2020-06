Ombre “inquietanti” su Comune, Avanti Gela: “Greco in aula con commissione antimafia”

Gela. “Segnali inquietanti” e “personaggi compromessi in vicende di mafia che stanno cercando di occupare posti di un certo livello”. Le parole del sindaco Lucio Greco, pronunciate nel corso di un incontro organizzato mercoledì dall’associazione antiracket “Gaetano Giordano” e dalla Fai, sono passate quasi sotto silenzio tra le fila della sua maggioranza. Nessuno, fino ad ora, ha chiesto verifiche o un confronto sul tema con il primo cittadino. L’avvocato, con quelle parole, ha però lanciato un monito granitico, non escludendo che alcuni attacchi rivolti a lui e alla sua amministrazione possano “muoversi in questa logica”. Sono i consiglieri comunali di “Avanti Gela” Salvatore Scerra e Gabriele Pellegrino a rompere il ghiaccio istituzionale. Si dicono pronti a collaborare per impedire qualsiasi intromissione criminale che possa influenzare la gestione amministrativa a Palazzo di Città. Sono convinti che Greco debba spiegare in aula consiliare, dando maggiori particolari rispetto alle sue affermazioni. “Le ultime dichiarazioni del sindaco non possono passare sottotraccia. Stupisce il silenzio dei partiti tradizionali e della sua giunta – dicono – noi come movimento politico di centrodestra siamo consapevoli della grave situazione che si potrebbe creare, ma in questo momento siamo impreparati. Non conosciamo le vicende e i fatti che ci possono mettere nelle condizioni di aiutare il sindaco. Ricordiamo che lo scorso anno il procuratore capo Fernando Asaro aveva lanciato l’allarme con dichiarazioni nette e precise, parlando di “Comune ancora permeabile all’illegalità”. Noi siamo a disposizione per qualsiasi forma di collaborazione e per intraprendere azioni importanti e concrete, ma vogliamo essere messi nelle condizioni di farlo”. Dal gruppo di “Avanti Gela” arriva una richiesta che non si limita solo alla convocazione di una seduta straordinaria dell’assise civica. “Serve che il sindaco riferisca in aula – dicono – ma alla presenza della Commissione regionale antimafia”. In questa fase, sono tanti gli investimenti potenziali che potrebbero sbloccare cantieri e lavori e un monitoraggio più stringente viene ritenuto essenziale.