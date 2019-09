Ombre sulla Ghelas, lavoratori in ansia: Ugl, “Tfr non versato può essere appropriazione indebita”

Gela. Il duro scontro tra il sindaco Lucio Greco e l’amministratore Ghelas Gianfranco Fidone, nelle ultime ore, è andato incontro ad un nuovo “capitolo”. Nessun rappresentante dell’amministrazione comunale si è presentato alla seconda convocazione dell’assemblea dei soci della partecipata, dopo che già era saltata la prima convocazione di martedì. Fidone ha parlato di “enormi perplessità sull’operato dell’ente, che evidentemente non ha ancora ben chiara la gravità della situazione societaria”. Un muro contro muro che preoccupa ancora di più i lavoratori, incerti sul futuro di un’azienda, per la quale non si esclude neanche la procedura di liquidazione. “Auspico che questo teatrino possa finire presto e che venga fatto tutto ciò che serve da entrambe le parti per poter garantire un sereno proseguimento ai lavoratori – dice il segretario provinciale del terziario Ugl Gianmatteo D’Arma – voglio ricordare, che ormai da più di dieci anni, i dipendenti Ghelas non hanno il Tfr versato, però regolarmente trattenuto dagli stipendi. Potrebbe profilarsi il reato di appropriazione indebita”. La guida della partecipata ha avviato un’azione che mira soprattutto al recupero di queste somme, destinate poi ai dipendenti.