Ombre sull’appalto alla Tekra, presunti accordi e corruzione: dieci rinviati a giudizio

Gela. E’ durata molte ore l’udienza preliminare, conclusasi con il rinvio a giudizio di due ex sindaci, di dirigenti, ex funzionari Ato e imprenditori della Tekra, tutti coinvolti in un’inchiesta che partì dall’affidamento dell’appalto rifiuti di sei anni fa, aggiudicato all’azienda campana, che ancora oggi lo gestisce in proroga. A processo, il prossimo marzo, dovranno presentarsi l’ex commissario liquidatore dell’Ato Cl2 Giuseppe Panebianco, gli ex sindaci Angelo Fasulo e Domenico Messinese, la proprietà di Tekra, con Alessio Balestrieri, Antonio Balestrieri e Maria Cerasuolo, oltre al referente locale del gruppo Andrea Dal Canton, il dirigente comunale Patrizia Zanone, l’ex direttore per l’esecuzione del contratto Valter Cosentino e la dirigente Concetta Meli, già in servizio all’Ato rifiuti. Le accuse sono diverse e vanno dalla turbativa d’asta fino a presunte ipotesi di corruzione. I pubblici ministeri Luigi Lo Valvo e Mario Calabrese, in aula davanti al gup, hanno confermato le contestazioni, chiedendo il processo. Dai banchi dell’accusa, hanno parlato di troppe anomalie in un appalto, ancora oggi gestito in proroga, e di ipotesi di “corruttela”. Secondo i pm, ci sarebbero stati accordi per arrivare all’affidamento a Tekra e alle successive proroghe. Sono stati passati in rassegna anche i servizi che non sarebbero stati svolti, nonostante fossero previsti dal contratto, oltre ad una serie di presunte irregolarità, favorite secondo l’accusa da accordi illeciti. E’ stato richiamato il ruolo di un altro dipendente comunale, ritenuto legato agli imprenditori Tekra, ma ormai deceduto. Tutti elementi che hanno indotto i pm a chiedere il processo. Le difese però sono state nette nel contestare punto per punto i capi di imputazione che gravano sui coinvolti. Hanno escluso anomalie negli affidamenti o patti per assegnare l’appalto all’azienda campana. Il legale degli imprenditori campani, l’avvocato Sinuhe Curcuraci, ha escluso qualsiasi ingerenza o possibili accordi corruttivi. Anche sulle procedure di gara, le difese hanno ribadito la massima regolarità. Secondo le contestazioni, ci sarebbe stata una catena di disfunzioni, presunti accordi e illeciti.