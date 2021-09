Omicidio Dalla Chiesa, Cgil: “Lotta alla mafia non si ferma, criminalità fa affari”

Palermo. Trentanove anni fa la strage di via Carini, in cui persero la vita sotto i colpi della mafia il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carrano e l’agente di scorta Domenico Russo. La Cgil oggi parteciperà alle iniziative di commemorazione in programma a Palermo. “Il ricordo- dicono Alfio Mannino, segretario generale Cgil Sicilia e Ignazio Giudice, responsabile Legalità nella segreteria regionale Cgil- deve essere vivo e tradotto in impegno sociale costante per l legalità, una valore assoluto, una scelta per il mondo del lavoro”. La mafia, in una Sicilia, quella 1982 in cui era facile uccidere- ricordiamo che il Prefetto dei 100 giorni non aveva neanche l’auto blindata- si volle liberare subito di Dalla Chiesa, intuendo il vento del cambiamento.