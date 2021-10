Omicidio Failla, a processo gli accusati dell’agguato: acquisiti verbali di Giugno

Gela. I verbali delle sue dichiarazioni, rese davanti agli inquirenti, sono stati acquisiti dai giudici della Corte d’assise di Caltanissetta. Probabilmente, con questa scelta, Giancarlo Giugno non verrà sentito, in aula, nel corso del dibattimento, avviato dopo l’inchiesta sull’omicidio di Giuseppe Failla, titolare di un bar in centro storico, freddato dai killer, ormai trentatré anni fa. Giugno, ritenuto tra i capi indiscussi di Cosa nostra niscemese, era tra i testimoni. Failla fu ucciso all’interno dell’attività commerciale. Secondo i pm della Dda di Caltanissetta, sarebbe stato colpito per ritorsione contro la famiglia Cerruto di San Cataldo. Pare fosse considerato un amico proprio dei Cerruto, ritenuti responsabili dell’omicidio del padre di uno degli imputati, Cataldo Terminio. I collaboratori di giustizia, fino ad ora sentiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale, non hanno dato indicazioni certe, anzi hanno messo in dubbio che il barista potesse essere vicino a gruppi di mafia. La famiglia di Failla è parte civile nel giudizio, con l’avvocato Giovanni Bruscia. A dicembre, sarà sentito un altro collaboratore di giustizia, Calogero Giambarresi. L’indagine che ha condotto a ricostruire l’omicidio, individuando i presunti responsabili, è stata portata avanti, ad anni di distanza, anche seguendo le indicazioni dei collaboratori.