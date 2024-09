Omicidio Ferrigno, domani attività per l’autopsia sul corpo della donna

Gela. Sarà affidato domani l’incarico peritale per effettuare le operazioni autoptiche sul corpo della sessantaquattrenne Francesca Ferrigno, uccisa lunedì sera dal figlio quarantatreenne Filippo Tinnirello. L’uomo è detenuto a Balate. Le indagini sono in corso e dall’autopsia potrà probabilmente emergere qualche particolare in più sulla dinamica dei fatti e su quanto accaduto nell’abitazione di via Vitali.