Omicidio Mendola, condanna a trent’anni per Lembo anche nel giudizio di appello bis

Torino. Subito dopo l’arresto, confessò l’omicidio del gelese trentatreenne Matteo Mendola, il cui cadavere fu ritrovato, quattro anni fa, all’interno di un rudere, tra i boschi di Pombia, in provincia di Novara. Anche nel secondo giudizio di appello, successivo all’annullamento disposto dalla Cassazione, per Antonio Lembo è stata pronunciata la condanna a trent’anni di detenzione, così come già deciso in primo grado, al termine del rito abbreviato. La Cassazione, accogliendo una parte del ricorso della difesa, sostenuta dall’avvocato Gabriele Pipicelli, aveva annullato, proprio rispetto all’entità della pena, confermata anche in secondo grado. Sul riconoscimento delle attenuanti generiche è stata chiamata a pronunciarsi, per la seconda volta, la Corte d’assise d’appello di Torino. Le generiche sono state riconosciute, ma senza incidere sull’entità complessiva della condanna, confermata in trent’anni di reclusione. Lembo agì insieme ad un complice, Angelo Mancino, condannato in via definitiva, sempre a trent’anni di detenzione. Mendola sarebbe stato attirato in quella zona isolata, proprio perché doveva essere ucciso. Venne raggiunto da colpi di pistola e poi finito, con il cranio fracassato. Gli investigatori novaresi ricostruirono il movente, arrivando a Lembo e Mancino.