Omicidio Mendola, in Cassazione pg ha chiesto la conferma della condanna per Cauchi

Gela. L’esito del dispositivo dei giudici di Cassazione non è ancora noto. Già domani mattina dovrebbero arrivare indicazioni precise. Oggi, invece, la procura generale ha chiesto la conferma della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’assise d’appello di Torino nei confronti di Giuseppe Cauchi, un piccolo imprenditore edile gelese accusato di aver ordinato l’omicidio del trentatreenne Matteo Mendola, il cui cadavere venne ritrovato nei pressi di un capannone abbandonato nei boschi di Pombia, una frazione del novarese. In primo grado, i giudici dell’assise di Novara disposero l’assoluzione per Cauchi. Una decisione che fu impugnata dalla procura e i giudici di secondo grado dell’assise di Torino decisero invece per la condanna a ventisei anni di detenzione. I killer di Mendola, a sua volta di origine gelese ma residente stabilmente in provincia di Varese insieme alla famiglia, sono già stati condannati in via definitiva a trent’anni di detenzione. Antonio Lembo, che ammise l’omicidio subito dopo l’arresto e chiamò in causa proprio Cauchi (per poi ritrattare la sua versione), e Angelo Mancino, scelsero di essere giudicati con il rito abbreviato. In Cassazione, i difensori di Cauchi hanno esposto tutte le ragioni dei ricorsi avanzati e finalizzati ad ottenere l’annullamento della condanna. Per i legali, non ci sono elementi concreti per collegare l’imprenditore all’omicidio. Anche le dichiarazioni contrastanti rese da Lembo, secondo le difese, non darebbero alcun riscontro chiaro. Per gli investigatori, potrebbero esserci state ragioni economiche dietro all’omicidio. Tutte contestazioni che Cauchi ha sempre respinto.