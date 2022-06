Omicidio Minguzzi, assolto l’ex carabiniere Tasca: stessa decisione per Del Dotto e Tarroni

Ravenna. Dopo circa un’ora di camera di consiglio, i giudici della Corte d’assise di Ravenna hanno letto un dispositivo di assoluzione per l’ex carabiniere gelese Orazio Tasca, per l’altro ex militare dell’arma Angelo Del Dotto e per l’idraulico Alfredo Tarroni. Per i giudici romagnoli, non furono loro ad organizzare il sequestro dell’allora ventenne Pierpaolo Minguzzi e ad ucciderlo, praticamente dopo qualche ora. La procura aveva chiesto l’ergastolo per i tre imputati, già condannati per un fatto analogo, risalente a poche settimane dopo quel tragico sequestro. Minguzzi fu trovato privo di via lungo un tratto del Po di Volano, trentacinque anni fa. Anche i legali della famiglia, costituiti parti civili, avevano concluso riconoscendo la piena responsabilità dei due ex carabinieri e dell’idraulico. Nel corso della lunga istruttoria, si sono susseguite anche perizie foniche, in contrasto tra loro. Secondo la procura, fu Tasca il telefonista che contattò la famiglia Minguzzi per chiedere i soldi del riscatto, nonostante il giovane fosse già morto. Tasca e Del Dotto prestavano allora servizio ad Alfonsine, in provincia di Ravenna, dove vive la famiglia, che da anni chiede giustizia, assistita dai legali Paolo Cristofori, Luca Canella e Luisa Fabbri. Sulla stessa linea, e quindi per la condanna degli imputati, anche l’Avvocatura dello Stato, costituita nell’interesse del Ministero della difesa, e il legale di un’associazione che rappresenta carabinieri. Le difese (sostenute dai legali Luca Orsini, Gianluca Silenzi e Andrea Maestri), invece, anche nel corso della discussione finale hanno spiegato che non sono emersi elementi che possano ricondurre agli imputati. Non ci sarebbe un collegamento tra quell’azione e il ruolo dei tre.