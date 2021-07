Omicidio Minguzzi, forse qualcuno già sapeva: nuova perizia su voce di Tasca

Gela. Forse, qualcuno sapeva ma preferì non approfondire. Emerge questo dalle testimonianze di tre carabinieri, sentiti davanti ai giudici della Corte d’assise di Ravenna, nel processo scaturito dall’omicidio dell’allora poco più che ventenne Pierpaolo Minguzzi. Venne rapito trentaquattro anni fa ma pare subito ucciso, nonostante fosse stato richiesto un riscatto in denaro. Ne rispondono due ex carabinieri, il gelese Orazio Tasca e l’altro ex militare Angelo Del Dotto, e l’operaio Alfredo Tarroni. I testimoni, lunedì, hanno risposto alle domande, per diverse ore. Uno dei militari, sentito, ha proprio spiegato che probabilmente ci fu la volontà di non effettuare ulteriori accertamenti anche sui due carabinieri ritenuti parte integrante del commando che agì per rapire il ventenne. Intanto, i giudici ravennati hanno autorizzato una nuova perizia fonica.