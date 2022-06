Omicidio Minguzzi, i legali della famiglia del giovane ucciso: “Condannare i tre imputati”

Sulla stessa linea, e quindi per la condanna degli imputati, anche l’Avvocatura dello Stato, costituita nell’interesse del Ministero della difesa, e il legale di un’associazione che rappresenta carabinieri. Secondo gli inquirenti, Tasca fu il telefonista, che contattò la famiglia Minguzzi per ottenere il riscatto, circa trecento milioni delle vecchie lire. Nel corso della lunga istruttoria dibattimentale, si è proceduto anche a perizie foniche, con conclusioni discordanti tra accusa e difesa. La procura ravennate ha concluso per il coinvolgimento dei tre, che in passato sono già stati condannati per un fatto analogo, successivo di poche settimane al sequestro Minguzzi. Nel corso della requisitoria, la scorsa settimana protratta per circa quattro ore, il pm ha posto la necessità della trasmissione degli atti alla procura per valutare la posizione di due carabinieri, che avrebbero rilasciato false dichiarazioni. Non si esclude che già all’epoca ci possano essere state coperture ed eventuali depistaggi. La decisione del collegio penale del tribunale dovrebbe arrivare a fine mese, quando toccherà alle difese concludere. Gli imputati sono rappresentati dagli avvocati Luca Orsini, Gianluca Silenzi e Andrea Maestri.