Omicidio Minguzzi, le telefonate per il riscatto: perito, “a parlare era Tasca”

Per gli inquirenti, l’ex carabiniere gelese, inoltre, si sarebbe tradito, visto che in almeno due occasioni, durante i contatti telefonici, avrebbe pronunciato, involontariamente, un nominativo diverso, ricollegabile ad un successivo rapimento, poi messo a segno dal gruppo. Ci sarebbe un collegamento tra le due azioni. Tasca e i complici sono stati condannati per il secondo sequestro, finito sempre nel sangue. I pm sono certi che Minguzzi fu ucciso subito dopo il rapimento, ma la banda non avrebbe rinunciato a chiedere il pagamento del riscatto. Gli imputati sono rappresentati dai legali Luca Orsini, Gianluca Silenzi e Andrea Maestri. I familiari della vittima sono parti civili nel giudizio, assistiti dagli avvocati Luca Canella, Luisa Fabbri e Paolo Cristofori. Le parti hanno sostenuto l’esame dei testimoni, proprio per ricostruire diversi aspetti dell’intera vicenda.