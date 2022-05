Omicidio Minguzzi, pm: “Ergastolo per Tasca, Del Dotto e Tarroni”

Ravenna. Tre ergastoli. Per il pm della procura di Ravenna, Marilù Gattelli, Il cinquantasettenne gelese Orazio Tasca, Alfredo Tarroni e Angelo Del Dotto, sono pienamente responsabili dell’omicidio dell’allora ventenne Pierpaolo Minguzzi. Il giovane, all’epoca militare di leva, fu rapito e poi ucciso. Il suo corpo riemerse dalle acque del Po di Volano. L’ex carabiniere Tasca, l’altro militare dell’arma Del Dotto e l’idraulico Tarroni, avrebbero fatto parte del commando che sequestrò Minguzzi. L’obiettivo era ottenere un riscatto dalla famiglia, proprietaria di un’azienda nel settore agricolo e dell’ortofrutta. Il giovane, però, sarebbe stato subito ucciso. La procura ravennate ha concluso per il coinvolgimento dei tre, che in passato sono già stati condannati per un fatto analogo, successivo di poche settimane al sequestro Minguzzi. Gli imputati hanno sempre respinto le pesanti contestazioni. Secondo gli inquirenti, Tasca fu il telefonista, che contattò la famiglia Minguzzi per ottenere il riscatto, circa trecento milioni delle vecchie lire. Nel corso della lunga istruttoria dibattimentale, si è proceduto anche a perizie foniche, con conclusioni discordanti tra accusa e difesa.