Omicidio Sartania, per i difensori Curvà e Palmieri sono estranei ai fatti: hanno concluso

I familiari della vittima seguono il procedimento come parti civili, assistiti dagli avvocati Carmelo Tuccio e Giovanni Lomonaco, i quali hanno invece concluso per la condanna, ritenendo congruo il quadro accusatorio. Per l’omicidio c’è una condanna definitiva, quella imposta ad Orazio Rolletto. Venne assolto, anche in questo caso in via definitiva, Carmelo Palmieri. In aula si tornerà a fine mese per la discussione di un altro legale di difesa e probabilmente per la decisione.