Omicidio Sequino, cadono le contestazioni per i tre imputati: assolti i Liardo e Raniolo

Gela. La Corte d’assise di Caltanissetta ha assolto Nicola Liardo, il figlio Giuseppe Liardo e Salvatore “Toni” Raniolo. Si è concluso il giudizio di primo grado per l’omicidio del tassista Domenico Sequino. Le motivazioni saranno successivamente depositate. Per i giudici della Corte nissena non ci sono elementi concreti per collegare i tre all’azione di morte messa a segno in pieno centro storico, a pochi passi dalla Chiesa Madre. Sequino fu raggiunto da diversi colpi di pistola alle spalle. Il killer arrivò in sella ad uno scooter, accompagnato da un complice, mai identificato. Per i giudici della Corte d’assise, non ci sono riscontri certi per ritenere che a sparare fu Raniolo. Sono cadute le contestazioni mosse a Nicola Liardo e al figlio Giuseppe, ritenuti dai pm della Dda nissena le presunte menti dell’agguato. In base alle indagini, l’ordine di uccidere Sequino sarebbe partito dal carcere, dove era recluso Nicola Liardo. Una ricostruzione che non ha retto nel dibattimento. Decisiva è stata l’analisi del contenuto delle intercettazioni che per gli inquirenti avrebbe dovuto incastrare i tre imputati. Le perizie ulteriori, sostenute dalle difese, hanno escluso che nelle captazioni effettuate ci fossero mai stati riferimenti all’omicidio. Gli imputati sono rappresentati dagli avvocati Giacomo Ventura, Davide Limoncello, Flavio Sinatra e Antonio Gagliano. I legali hanno escluso la fondatezza della ricostruzione dell’accusa. L’istruttoria è stata lunga e complessa, soprattutto sugli accertamenti tecnici.