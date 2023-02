Omicidio Sequino, difese e periti confermano: “Nell’intercettazione non c’è frase sul delitto”

Gela. Non ci sono frasi che possano ricondurre all’omicidio del tassista Domenico Sequino, ucciso a pochi passi dalla chiesa Madre, nel dicembre di otto anni fa. Per le difese di Nicola Liardo, del figlio Giuseppe Liardo e di Salvatore Raniolo, l’integrazione della perizia su un’intercettazione ambientale captata in carcere dagli inquirenti è decisiva. L’hanno ribadito anche questa mattina, nel corso dell’esame dei tecnici. Secondo gli inquirenti, soprattutto quell’intercettazione incastrerebbe gli imputati. Invece, le difese, sulla base dell’integrazione e di una perizia di parte, affidata agli esperti Ptzianti e Chiaromonte, hanno ottenuto una nuova valutazione e quelle frasi non emergono. Gli stessi periti sentiti in aula hanno ritenuto non necessaria altra attività tecnica sul resto delle intercettazioni. Gli avvocati Giacomo Ventura, Davide Limoncello, Flavio Sinatra e Antonio Gagliano, hanno rinunciato alle loro liste testimoniali. Sono certi che non ci sia alcun elemento per collegare i tre all’omicidio. L’intercettazione finita sotto stretta verifica faceva parte del materiale probatorio dell’inchiesta “Donne d’onore”, anche in questo caso condotta sulla famiglia Liardo. Gli imputati hanno sempre escluso di aver ordinato ed eseguito l’omicidio. I carabinieri e i pm della Dda accertarono che quella sera i killer, in sella ad uno scooter, si avvicinarono a Sequino, che si trovava proprio a ridosso della chiesa. Uno gli sparò alle spalle diversi colpi di arma da fuoco mentre l’altro (rimasto non identificato) aspettava in sella al mezzo. Poi, si dileguarono. Gli investigatori spiegarono che fu Raniolo a sparare su ordine dei Liardo.