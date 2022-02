Omicidio Sequino, in aula un testimone oculare: “Killer con caschi integrali”

Gela. Inizialmente, non si sarebbe neanche accorto che i fragori di quella sera, in pieno centro storico, erano degli spari. Li aveva scambiati per petardi, ma poi vide che il tassista Domenico Sequino era stato colpito a morte. In aula, davanti ai giudici della Corte d’assise di Caltanissetta, è stato sentito un testimone oculare. Era presenta la sera dell’omicidio, quando Sequino fu raggiunto da più colpi di pistola, che non gli lasciarono scampo. Il testimone ha spiegato che chi agì lo fece usando un casco integrale. Erano in due e uno sparò alle spalle di Sequino, che si trovava a poca distanza dalla chiesa Madre. Giocava a carte, insieme ad altri conoscenti, quando i killer, entrambi con i caschi, entrarono in azione. Uno sparò e l’altro attendeva in sella ad uno scooter, sul quale si diedero poi alla fuga. Indossavano abbigliamento di tonalità scure e i caschi hanno impedito qualsiasi riconoscimento. Per i pm della Dda di Caltanissetta, però, a sparare sarebbe stato Salvatore Raniolo, su ordine di Nicola Liardo e del figlio, Giuseppe Liardo. L’altro complice, invece, non è stato individuato. I tre sono a processo. Il testimone ha risposto alle domande del pm e dei difensori degli imputati. I due Liardo e Raniolo si sono sempre detti estranei ai fatti. In aula, questa mattina, sono stati sentiti anche due periti. I tecnici hanno riferito sulla balistica, con i quattro colpi che sono partiti dalla stessa canna, con il medesimo calibro; ma anche sui supporti di intercettazioni che anche le difese ritengono decisive.