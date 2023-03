Omicidio Sequino, nominati periti per valutare intercettazione: verso requisitoria pm

Gela. Un nuovo incarico ai periti per ritornare sul contenuto di una delle intercettazioni alla base delle accuse che i pm della Dda di Caltanissetta muovono a Nicola Liardo, al figlio Giuseppe Liardo e a Salvatore Raniolo. Sono ritenuti responsabili di aver pianificato e poi eseguito l’omicidio del tassista Domenico Sequino, ucciso in pieno centro storico, a pochi passi dalla chiesa Madre. Le difese, nel corso delle precedenti udienze, hanno aperto un’ampia maglia rispetto proprio alle intercettazioni, dimostrando che il contenuto di quella considerata quasi decisiva per l’accertamento della responsabilità dei tre imputati, in realtà non conterrebbe per nulla la frase sull’omicidio. In aula, si tornerà a breve. Le difese non si sono opposte all’acquisizione del verbale delle dichiarazioni rilasciate da un collaboratore di giustizia. A conclusione di questa ulteriore verifica da parte dei periti, si aprirà la fase finale del dibattimento, con le richieste dei pm, già previste ad aprile.