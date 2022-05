Omicidio Sotti, quattro accusati di falsa testimonianza: a settembre udienza preliminare

Gela. Le indagini sono state chiuse lo scorso anno, dai pm della procura di Caltanissetta. L’ipotesi è di falsa testimonianza nella vicenda dell’omicidio dell’operaio ventenne Orazio Sotti, ucciso nel dicembre di ventidue anni fa, nel garage dell’abitazione di famiglia, a Fondo Iozza. In quattro dovranno presentarsi dal gup del tribunale di Caltanissetta, il prossimo settembre. E’ stata fissata l’udienza preliminare, con la richiesta di rinvio a giudizio, formulata dai pm nisseni. Secondo i magistrati, i quattro, sentiti come testimoni, sia in primo che in secondo grado, non avrebbero detto tutto ciò che sapevano. La Cassazione, due anni fa, ha reso definitiva la condanna a ventiquattro anni di detenzione per il niscemese Giuseppe Cilio. Fu lui a sparare a Sotti. Si sarebbe trattato di un’azione di morte, alimentata da ragioni di rivalità sentimentale. La vittima aveva avuto una relazione con l’allora fidanzata di Cilio. Il fratello, Salvatore Cilio, a sua volta accusato di aver avuto un ruolo, è stato scagionato. L’astio avrebbe armato la mano dell’omicida.