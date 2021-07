Con 115 nuovi casi la provincia di Caltanissetta ha i contagi più alti

Palermo. Aumentano ricoveri sia in reparti covid che in terapia intensive in Sicilia. Come ha scritto l’Ansa sono 568 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 8.025 tamponi processati nell’isola. L’incidenza fa segnare il dato record di poco superiore al 7,0%.

L’isola resta al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri dietro al Lazio.

Ed ancora una volta è la provincia di Caltanissetta a guidare i nuovi casi, che sono 115. In serata sapremo quanti nuovi contagi saranno registrati nella sola Gela. Gli attuali positivi in Sicilia sono 7.921 con un aumento di altri 449 casi. I guariti sono 119 mentre nelle ultime 24 ore non si registrano nuove vittime e il totale dei decessi resta 6.024.