Oncologia, Breast Unit oscurata volutamente? Lo Bello scrive all’ordine dei medici

“Se lei con il Direttore generale-commissario Asp, è anche dipendente dell’Azienda sanitaria, allora ha qualche problema comunicativo. E’ sempre un problema suo, ma non può diventare una guerriglia campanilistica, tra poveri, che non ha alcun significato per un paziente oncologico o per i familiari. Il paziente vuole e deve essere curato. I medici di medicina generale ai quali è indirizzato il corso, partecipano ma non si schierano, l’utenza va orientata non disorientata. I diretti superiori, il Commissario Asp e l’assessore alla sanità vogliano vigilare”, conclude Lo Bello.