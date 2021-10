Ondata di maltempo, allerta anche in città: Greco, “domani scuole aperte”

Gela. Domani, 27 ottobre, scuole regolarmente aperte. L’indicazione arriva direttamente dal sindaco Lucio Greco. “L’avviso regionale di Protezione Civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per la giornata di domani, mercoledì 27 ottobre, ci pone in zona gialla, ossia con livello “attenzione”. In base a queste indicazioni, domani le scuole saranno regolarmente aperte. La decisione di chiusura per la giornata odierna – dice Greco – è stata dovuta non solo alla zona arancione, ossia “preallarme”, ma anche e soprattutto al fatto di essere al confine con delle zone rosse”. Greco esprime la propria solidarietà verso chi vive nell’area del catanese, zone che piange delle vittime proprio per l’ondata di maltempo.