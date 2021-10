Ondata di maltempo, sale l’allerta in città: Greco, “ordinanza per chiusura scuole”

Gela. L’ondata di maltempo che in queste ore si sta abbattendo anche sulla città sta portando alla predisposizione di un’ordinanza per la chiusura delle scuole, almeno per la giornata di domani. Ad annunciarla, è stato il sindaco Lucio Greco, in diretta radio. “Gli uffici la stanno preparando, è pronta praticamente al novanta per cento”.